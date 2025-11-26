Київ здався, Москва вичікує: секретний план Трампа на межі краху

У Білому домі зростають побоювання, що змінений мирний план буде відкинутий Путіним після того, як міністр армії США Деніел П. Дрісколл зустрівся у вівторок з російською делегацією в Об’єднаних Арабських Еміратах для обговорення останньої мирної пропозиції президента Трампа щодо України. Про це повідомляє The New York Times, інформує Завтра.UA. Переговори відбулися в Абу-Дабі і є частиною серії зустрічей, організованих адміністрацією Трампа з метою припинення чотирирічної війни Росії в Україні.

Нові дипломатичні зусилля

Речник пана Дрісколла, підполковник Джефф Толберт, повідомив, що переговори з російською делегацією розпочалися пізно в понеділок. «Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами», – йдеться в його заяві.

Українська делегація також перебуває в Абу-Дабі та контактувала з паном Дрісколлом і його командою. Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що пан Дрісколл провів переговори з українськими чиновниками в Женеві минулими вихідними та повернувся з переглянутою мирною пропозицією.

Згода Києва на переглянутий план

Українська сторона погодилася з останнім планом президента Т. Трампа. Американський чиновник заявив, що «Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду».

Олександр Бевз, член переговорної команди України, підтвердив The New York Times, що переговори тривають. Президент Трамп очікує відповіді від президента України Володимира Зеленського до четверга, хоча термін може бути продовжено.

Очікування реакції Росії

Наразі немає ознак того, що Росія погоджується з останньою пропозицією США. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що Росія чекає, що Сполучені Штати нададуть «проміжну» версію мирного плану, узгодженого Україною та її європейськими союзниками.

Пан Лавров припустив, що Росія чинитиме опір, якщо план «зітре» «дух і букву Анкориджа» — маючи на увазі серпневу зустріч на Алясці, де пан Трамп підтримав початковий підхід Росії до припинення конфлікту.

Побоювання Білого дому

Деякі посадовці адміністрації Трампа вважають, що зміни до мирної угоди, які виникли в результаті зустрічей у Женеві, можуть призвести до того, що президент Росії Володимир В. Путін одразу ж відхилить її.

Спочатку адміністрація Трампа тиснула на Україну, щоб вона прийняла мирний план із 28 пунктів, який вимагав від Києва поступок, які пан Зеленський та його союзники переважно відхилили, включаючи відмову від території та обмеження чисельності своїх збройних сил. Цю пропозицію також критикували європейські союзники України за те, що вона була узгоджена між США та Росією без участі Києва.

До понеділка план скоротився майже до 20 пунктів. Деякі з «червоних ліній» України, включаючи обмеження чисельності її збройних сил, запропоновану заборону на перебування військ НАТО в Україні та кордони між двома сторонами, були відкладені для майбутніх переговорів.

