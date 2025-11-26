Тупик на трьох фронтах: США і Україна розійшлися в ключових умовах мирної угоди

Між Сполученими Штатами та Україною спостерігається прогрес у формулюванні нового проєкту пропозиції щодо припинення війни, але суттєві розбіжності залишаються, і остаточний текст ще не узгоджено. Про це повідомляє CNN із посиланням на українське джерело, безпосередньо обізнане з переговорним процесом, інформує Завтра.UA.

За словами джерела, з більшості пунктів було досягнуто «консенсусу», проте зберігаються розбіжності у щонайменше трьох ключових сферах.

Три основні невирішені питання

Територіальні поступки. Щодо делікатного питання, чи віддасть Україна територію, яка була анексована, але ще не завойована Росією, джерело зазначило, що рішення ще не прийнято. Воно наголосило: «Було б дуже неправильно стверджувати, що зараз у нас є версія, прийнята Україною». Обмеження чисельності армії. Стосовно пропозиції щодо обмеження чисельності армії України до 600 000 осіб – цифри, передбаченої планом із 28 пунктів, який просочився в пресу минулого тижня – джерело повідомило CNN, що була запропонована нова цифра. Проте Київ вимагає подальших змін, перш ніж буде готовий погодитися. Членство в НАТО. Щодо вимоги відмови України від своїх амбіцій стати членом НАТО, джерело повідомило CNN, що ця вимога є неприйнятною. Така поступка створить «поганий прецедент», який фактично надасть Росії право вето щодо НАТО, «членом якого вона навіть не є».

Заява Трампа

На тлі триваючих переговорів про своєчасність зустрічі з лідерами воюючих країн висловився Дональд Трамп. Він заявив: «Я з нетерпінням жду зустрічі з президентом Зеленським і президентом Путіним у найближчий час, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно або знаходитися на завершальній стадії».

