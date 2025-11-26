Тупик на трьох фронтах: США і Україна розійшлися в ключових умовах мирної угоди

Між Сполученими Штатами та Україною спостерігається прогрес у формулюванні нового проєкту пропозиції щодо припинення війни, але суттєві розбіжності залишаються, і остаточний текст ще не узгоджено. Про це повідомляє CNN із посиланням на українське джерело, безпосередньо обізнане з переговорним процесом, інформує Завтра.UA.
За словами джерела, з більшості пунктів було досягнуто «консенсусу», проте зберігаються розбіжності у щонайменше трьох ключових сферах.
Три основні невирішені питання
- Територіальні поступки. Щодо делікатного питання, чи віддасть Україна територію, яка була анексована, але ще не завойована Росією, джерело зазначило, що рішення ще не прийнято. Воно наголосило: «Було б дуже неправильно стверджувати, що зараз у нас є версія, прийнята Україною».
- Обмеження чисельності армії. Стосовно пропозиції щодо обмеження чисельності армії України до 600 000 осіб – цифри, передбаченої планом із 28 пунктів, який просочився в пресу минулого тижня – джерело повідомило CNN, що була запропонована нова цифра. Проте Київ вимагає подальших змін, перш ніж буде готовий погодитися.
- Членство в НАТО. Щодо вимоги відмови України від своїх амбіцій стати членом НАТО, джерело повідомило CNN, що ця вимога є неприйнятною. Така поступка створить «поганий прецедент», який фактично надасть Росії право вето щодо НАТО, «членом якого вона навіть не є».
Заява Трампа
На тлі триваючих переговорів про своєчасність зустрічі з лідерами воюючих країн висловився Дональд Трамп. Він заявив: «Я з нетерпінням жду зустрічі з президентом Зеленським і президентом Путіним у найближчий час, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно або знаходитися на завершальній стадії».
