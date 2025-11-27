Від мантії до в’язниці: ексзаступник Голови суду ховав 114 мільйонів, оформивши їх на “психолога”

ДБР завершило розслідування стосовно екзаступника Голови Вищого господарського суду щодо незаконного збагачення на 114 млн грн, інформує Завтра.UA.

Суть розслідування та активи

Правоохоронці поставили крапку в досудовому розслідуванні щодо колишнього заступника Голови Вищого господарського суду. Його підозрюють у незаконному збагаченні, загальна сума якого сягає понад 114 мільйонів гривень, та подальшій легалізації цих коштів. Після ознайомлення з матеріалами захистом, справу буде направлено до суду для розгляду по суті.

Слідство у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що ексзаступник та його довірені особи набули активів, які значно перевищують їхні легальні джерела доходу. Перебуваючи на посаді, він та його родина стали власниками:

6 квартир, 5 гаражів та 1 нежитлового приміщення в елітних житлових комплексах Києва («Новопечерські Липки», «Tetris Hall»).

4 автомобілів.

13 земельних ділянок.

Корпоративних прав у 2 юридичних особах.

60 тисяч доларів США на банківських рахунках.

Загальна сума незаконно набутих активів перевищила 114 млн грн.

Схема легалізації доходів

Фігурант справи організував схему легалізації злочинних доходів. Він використовував фіктивну підприємницьку діяльність близьких осіб та декларування штучних, непідтверджених доходів, наприклад, нібито за надання освітніх послуг чи послуг психолога. Ці кошти надалі використовувалися для придбання майна, щоб приховати їхнє реальне походження та надати їм вигляду легальних.

Ексзаступник Голови Вищого господарського суду України підозрюється у вчиненні низки тяжких кримінальних правопорушень:

Участь у злочинній організації та злочинах, вчинюваних такою організацією (ч. 1 ст. 255 КК України).

Одержання хабаря (ч. 2 ст. 368 КК України).

Незаконне збагачення, вартість активів якого у понад 6 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (ст. 368-5 КК України).

Організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зв’язок із підривною діяльністю

Наразі колишній суддя вже перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження ДБР. Це провадження стосується посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що ще у 2011 році держава-агресор залучила до підривної діяльності високопосадовців, включно з тодішнім президентом, прем’єр-міністром, а також керівництво судової системи, серед яких був і фігурант цієї справи (на той час очолював Київський апеляційний господарський суд). Метою було створення штучних підстав для фінансування міністерства оборони РФ за рахунок Держбюджету України.

Високопосадовці сприяли стягненню 405,5 млн доларів США на користь РФ за неправомірним судовим рішенням. У серпні 2012 року суд задовольнив позов міністерства оборони РФ до Кабінету Міністрів України про стягнення понад 3,1 млрд грн. Попри сплив строку позовної давності та відсутність підтвердження заборгованості, рішення було виконано, і частина коштів була стягнена з України на користь РФ, а згодом, за даними слідства, спрямована на фінансування так званої «сво».

