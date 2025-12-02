Путін готує димову завісу: чи поховає Кремль мирний план США та України

Москва готує умови для того, щоб не допустити публічного обговорення та оприлюднення результатів запланованої на 2 грудня зустрічі Володимира Путіна та спеціального посланця США Стіва Віткоффа. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія, ймовірно, намагається приховати свій намір відхилити мирну ініціативу, яку розробили Сполучені Штати та Україна, інформує Завтра.UA.

Спроба приховати відмову від плану

Аналітики звернули увагу на заяву спікера Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що Росія не має наміру вести переговори «в мегафонному режимі» чи «через ЗМІ» — коментуючи запитання щодо пунктів версії мирного плану, опрацьованого США та Україною.

За словами Пєскова, Кремль опублікує відеозапис початку зустрічі Путіна та Віткоффа 2 грудня. Однак про будь-які публічні заяви після неї «ще зарано говорити», заявив речник Кремля.

Крім того, перший заступник голови комітету з міжнародних справ Державної думи Росії Олексій Чепа заявив 1 грудня, що у Москві хотіли б, аби делегація США «підтвердила принциповість позицій». Яких Сполучені Штати та Росія нібито досягли під час саміту на Алясці в серпні 2025 року — хоча про жодні публічні домовленості тоді не йшлося.

Російська риторика: «Ми домовимося, а Україна підпише»

У контексті цієї риторики російських високопосадовців ISW також наводить слова заступника голови комітету Держдуми з питань оборони Олексія Журавльова. 1 грудня він заявив, що, мовляв, «домовлятися правильно треба між Росією та США. А далі поставити перед фактом і Європу, і Україну — і нікуди вони не подінуться: сядуть за стіл та підпишуть усе, що ми скажемо».

Кремлівські високопосадовці та російські «воєнкори» послідовно відкидають і початковий 28-пунктний мирний план. І його наступні оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план в середині листопада 2025 року. У Москві дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Водночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці. Щоб затьмарити той факт, що саме Москва, а не Київ, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог.

Мета Кремля — уникнути іміджу перешкоди

Фахівці ISW прогнозують, що Кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід і щодо майбутньої зустрічі Віткоффа та Путіна 2 грудня. Адже Москва вже зараз готує умови для того, щоб приховати деталі переговорів від громадськості. Ймовірно тому, що Росія відхилить умови плану. Тож Кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб Росію сприймали як перешкоду для припинення війни проти України, особливо якщо Москва прямо відхилить мирну угоду, наголошують в ISW. Там також нагадують, що Росія раніше вже відхилила кілька запропонованих США домовленостей про припинення вогню, на які попередньо погодилася Україна.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна і Стіва Віткоффа, спеціального посланця президента США Дональда Трампа, відбудеться у вівторок, 2 грудня. За словами Дмитра Пєскова, Путін і Віткофф зустрінуться у другій половині дня.

Пропагандистські заяви про «захоплення» міст

Напередодні візиту Віткоффа Кремль повідомив, що Путін 30 листопада відвідав один із пунктів управління російських військ, де начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів диктатору про нібито захоплення Покровська і Вовчанська, міст на Донеччині та на Харківщині. Водночас ані ISW, ані DeepState не підтверджують ці дані.

Як зазначив голова Центру протидії інформації при РНБО Андрій Коваленко, упродовж найближчих тижнів росіяни здійснюватимуть численні спроби посилити тиск на фронті, супроводжуючи це гучними інформаційними заявами.

«Все це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії. Станом на зараз, частина Вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це. Важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил», — підкреслив Коваленко.

