1,3 мільйона на чужий фасад: керівники КМДА “пофарбували” приватний бізнес за рахунок киян

Гучний корупційний скандал у Києві: Керівник апарату КМДА та екскерівник комунального підприємства постануть перед судом. Їх звинувачують у розтраті майже 1,3 мільйона гривень із міського бюджету, які пішли на ремонт приватної будівлі, інформує Завтра.UA.

Ремонт приватної власності за кошти громади

Досудове розслідування, яке проводили слідчі ТУ ДБР у м. Києві, встановило, що двоє посадовців замовили та оплатили з бюджету облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі на вулиці Бориса Грінченка в Києві.

Ключовий факт: на момент проведення та оплати робіт будівля вже не перебувала у комунальній власності, а належала приватним особам.

Повідомляється, що комунальне підприємство, яке оплатило ремонт, не має жодних договірних прав, включно з договорами оренди, на ці відремонтовані приміщення.

Загрожує до 12 років позбавлення волі

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Справу передано до суду для розгляду по суті.

Нагадаймо, раніше стало відомо про корупцію на інвалідах на 75 мільйонів: директор департаменту КМДА обікрав найменш захищених.