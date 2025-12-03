Путін назвав винних у продовженні війни

Хто винен у тому, що війна Росії проти України триває роками? За словами Путіна, це Європа: Володимир Путін використав поєднання шарму, розрахованого зволікання та гострих погроз, щоб показати посланцям США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, яку саме позицію Росія має щодо миру з Україною. Про це пише видання Politico, інформує Завтра.UA.

Багатогодинне очікування у Кремлі

Віткофф, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, та Кушнер, зять Трампа, у вівторок насолоджувалися прогулянкою Москвою та обідом у висококласному ресторані. Поки російський президент змусив їх чекати кілька годин на зустріч у Кремлі щодо припинення війни в Україні.

Не дивно для тих, хто знає звичку російського президента тримати іноземних високопосадовців у дусі, що переговори у вівторок розпочалися майже на три години пізніше, ніж час початку о 17:00, спочатку вказаний речником Путіна.

Поки американці вбивали час, Путін звернувся до преси на інвестиційному форумі.

Звинувачення на адресу Європи та погрози ескалацією

На форумі Путін звинуватив Європу у зриві мирного процесу та натякнув на майбутню ескалацію. «Ми не плануємо розпочати війну з Європою, але якщо Європа вирішить розпочати війну, ми готові прямо зараз», – сказав він.

Обговорення у російській столиці майже чотирирічної війни проти України завершилися лише після півночі за місцевим часом.

У дописі на X радник Путіна з питань зовнішньої політики Кирило Дмитрієв, який був присутній на переговорах, назвав зустріч «продуктивною». Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав розмову «корисною, конструктивною та дуже змістовною», але додав, що ще «багато роботи» попереду. «Ми не далі від миру, це точно», – сказав він.

За словами Ушакова, Путін звернув увагу на «деструктивні дії європейської сторони». Це ознака того, що він може спробувати перекласти провину за будь-яку невдачу в досягненні мирної угоди на ЄС. Який, що помітно, не був згаданий на зустрічі.

Умови Москви залишаються незмінними

Остання спроба Трампа надати нового імпульсу зусиллям щодо припинення вогню — за допомогою плану, значною мірою надавав перевагу Москві. Та посилила тиск на Київ і занепокоїла європейських чиновників. Серед іншого, він вимагає від України відмовитися від території на сході країни, яка ще не окупована російськими військами, та офіційно підтвердити, що вона не прагнутиме вступу до НАТО.

Хоча президент України Володимир Зеленський назвав переговори, можливо, «найскладнішим моментом в історії» для України, він дав зрозуміти, що відкритий до діалогу.

Менш зрозуміло, чого Трамп вимагає від Росії, або на що Москва готова піти. У дні, що передували переговорам у Москві, Путін не виявляв жодних ознак відхилення від своєї вимоги фактичної капітуляції України, засуджуючи Зеленського як нелегітимного лідера, з яким він не може укласти угоду.

У коментарях політик Державної думи Петро Толстой повторив цю непохитну позицію, заявивши, що «жодних рішень, які б підірвали безпеку Росії, не прийматиметься. Це потрібно чітко розуміти».

«Безсумнівно, Путін вважає, що він знову все виклав, і тепер іншим вирішувати між собою, чи хочуть вони припинити війну», – каже Тетяна Станова, засновниця політичного консалтингу R.Politik. Путін готовий до миру, каже вона. «Просто на його умовах».

