Виснажені українські солдати, які відбивають постійні російські атаки протягом майже чотирьох років війни, кажуть, що їхню мотивацію зміцнює усвідомлення того, що вони борються за вищу мету: захист своєї батьківщини, інформує Завтра.UA.

Проте, поки переговірники намагаються укласти мирну угоду, військові поблизу фронту висловлюють глибокі сумніви щодо того, що пакт з Росією принесе тривалий мир. Вони вважають, що Москва залишається рішуче налаштованою на завоювання України. Незалежно від того, яка угода буде досягнута.

Солдати та військові аналітики, опитані Аssociated Press, наголошують, що без суттєвих гарантій безпеки, таких як членство України в НАТО, нове вторгнення Росії зі свіжими військами та технікою вважається неминучим. Більше того, вони стверджують, що Київ повинен утримувати значні військові сили для захисту лінії фронту. Вона зараз становить майже 1300 кілометрів.

Бачення майбутніх російських загроз

Артилерійський навідник на позивний «Кельт», висловив побоювання, що будь-який мир буде недовгим.

«Це перемир’я буде короткостроковим, для відновлення російських військ — приблизно на три-п’ять років — і вони повернуться», — сказав колишній продавець меблів з Києва.

Сергій Філімонов, командир батальйону «Вовки Да Вінчі», хвилюється, що угода дасть Росії все необхідне для повторного нападу. «Я думаю, що для росіян було б добре – припинити війну, зняти санкції, підготуватися до нової війни та знову атакувати», – сказав він. Командир додав, що не вірить, що може бути мир. «Поки Росія не буде знищена, або принаймні не зміниться керівництво».

Перевантажена робоча сила України

Американський військовий аналітик Роб Лі зазначає, що серйозний прорив російських військ залежатиме від здатності України збільшити та підтримувати чисельність своїх військ.

«Україні не вистачає людських ресурсів, не вистачає резервів», – сказав Лі. «Все, що потрібно, це щоб одна українська бригада справді боролася. І тоді Росія зможе просуватися».

Тарас Чмут, український військовий експерт та фандрайзер, розповів, що багато батальйонів на фронті складаються лише з 20 бійців, замість звичних 400-800. Навіть попри те, що Україна може мобілізувати до 30 000 новобранців щомісяця. Багато хто з них знаходить спосіб ухилитися від служби або виявляється непридатним для заміни військ на передовій.

Ключові об’єкти все ще утримуються

Попри проблеми з особовим складом, українським військам вдається утримувати свої позиції в таких ключових місцях, як Покровськ, а також у Куп’янську та Вовчанську Харківської області. Юрій Федоренко, командир бригади БПЛА «Ахіллес», яка веде бойові дії в цьому районі, зазначив, що нездатність Росії захопити ці міста «свідчить про високу мотивацію та стійкість української армії».

Проект мирного плану США та Росії передбачав обмеження чисельності української армії та фактичне виведення військ Києва з решти Донецької області. Кельт висміяв пропозицію скоротити чисельність армії. Та заявив, що це рівнозначно тому, щоб Росії було легше «вбити вас» пізніше.

Україні все ще знадобиться допомога Заходу

Утримання армії України нинішнього розміру (трохи більше 1 мільйона) було б майже неможливим без постійної підтримки Заходу. Оскільки Україна витратила майже всі свої податкові надходження на військові потреби.

За словами Гліба Буряка, доцента кафедри економіки Українсько-американського університету Конкордія, Україні знадобиться 83,4 мільярда доларів на військові потреби. Та 52 мільярди доларів на решту державних витрат на 2026 та 2027 роки.

Майбутні фінанси України, включаючи її здатність утримувати армію, залежать від того, що включає мирний план щодо заморожених активів Росії, сказав Буряк. Він зазначив ризик скорочення допомоги у разі закінчення війни.

Нагадаймо, вчора відбулись переговори між диктатором РФ та представниками США, серед яких були спеціальний посланник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Зять Трампа та спецпосланець США 4 години говорили з Путіним про війну: що залишилося за кадром.