Зять Трампа та спецпосланець США 4 години говорили з Путіним про війну: що залишилося за кадром

У Путіна прокоментували зустріч з Віткоффом і Кушнером: Переговори між диктатором РФ та представниками США, серед яких були спеціальний посланник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, тривали понад чотири години. Про це передає CNN, інформує Завтра.UA.

Зустріч диктатора Росії Володимира Путіна з делегацією США у складі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера завершилася. Як повідомляє російське пропагандистське агентство «РІА», у своєму короткому дописі в соціальних мережах представник РФ Кирило Дмитрієв назвав переговори «продуктивними».

У Кремлі назвали розмову «конструктивною», але без компромісу

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що перемови Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером були «корисними», однак компромісного варіанта щодо плану врегулювання війни в Україні поки що не знайдено.

Помічник російського президента Юрій Ушаков прокоментував зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером, назвавши її «корисною й конструктивною». За його словами, сторони домовилися не розголошувати деталі перемовин. Про це пишуть російські пропагандистські «медіа».

Обговорення плану Трампа та нові документи

Ушаков повідомив, що Москва отримала від американської сторони ще чотири документи, окрім початкового 27-пунктного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. За словами чиновника, певні напрацювання США можуть бути прийнятними для РФ, але частина викликає різку критику.

Компромісного варіанта поки не існує, однак, як стверджує Ушаков, зустріч дала змогу обговорити «шляхи подальшого врегулювання української кризи». Перемовини, за його словами, стосувалися загальної суті американського плану, а не конкретних пропозицій.

Сторони також говорили про перспективи «довгострокового мирного вирішення». Ушаков заявив, що Росія і США нібито підтвердили готовність продовжувати роботу в цьому напрямку.

Обмін сигналами між Путіним і Трампом

Помічник Путіна додав, що американська делегація передала російському диктатору вітання від Дональда Трампа. У відповідь Путін через Віткоффа передав Трампу «ряд політичних сигналів».

