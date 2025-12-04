Українське небо відкриють — літаки злетять: Wizz Air, Ryanair та EasyJet вже планують рейси в Україну

Європейські авіакомпанії розпочали підготовку до повернення на український авіаринок. На тлі активних консультацій із європейськими регуляторами та страхувальниками такі перевізники, як Wizz Air, Ryanair та EasyJet, уже опрацьовують сценарії швидкого відновлення рейсів до українських міст. Про це повідомляє Financial Times, інформує Завтра.UA.

Планування стартує заздалегідь

Попри те, що повітряний простір України й досі залишається закритим, авіакомпанії працюють над логістикою, графіками та питаннями безпеки. За даними джерел FT, перемовини ведуться як на рівні керівництва компаній, так і з європейськими урядами та регуляторами, відповідальними за авіаційний ризик.

Ryanair, яка до повномасштабного вторгнення була одним із найбільших лоукостерів в Україні, зберігає особливо високий рівень готовності.

Ryanair: «Ми повернемося через два тижні після миру»

Гендиректор ірландського лоукостера заявив, що компанія може відновити польоти всього через два тижні після укладання будь-якої мирної угоди між Україною та Росією.

Ryanair уже формує попередні маршрути й готова оперативно перебазувати літаки та персонал, щойно отримає «зелене світло» від регуляторів.

Wizz Air та EasyJet також у грі

Wizz Air активно аналізує можливість повернення на український ринок, зокрема — у Львів та Київ.

активно аналізує можливість повернення на український ринок, зокрема — у Львів та Київ. EasyJet проводить попередні консультації щодо безпекових стандартів і потенційних маршрутів після відкриття неба.

За інформацією FT, авіакомпанії координують дії між собою, щоб відновлення авіасполучення відбулося максимально швидко й організовано.

Чого очікувати українцям

Першими, ймовірно, відновлять рейси лоукостери — їх моделі роботи дозволяють швидко реагувати на зміни ринку. Основними напрямками можуть стати:

Варшава

Будапешт

Берлін

Вільнюс

Лондон

Експерти прогнозують, що повноцінне відновлення авіасполучення може відбутися у кілька етапів — від чартерів і обмеженої кількості рейсів до повноцінних розкладів.

Що це означає

Повернення європейських авіакомпаній стане одним із найпомітніших сигналів стабілізації безпекової ситуації та важливим кроком для економічного відновлення України.

Хоча строки й залежать виключно від безпекових рішень, авіаринок уже готується до того дня, коли українське небо знову відкриється.

