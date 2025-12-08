В Україні посилять мобілізацію: подробиці

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на необхідності посилення мобілізаційних зусиль та підвищення якості підготовки військовослужбовців. За його словами, в умовах продовження наступу ворога, ключова точка докладання зусиль – це люди, а не техніка, інформує Завтра.UA.
“Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію. Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка”, — зазначив Олександр Сирський.
Якісна підготовка та збільшення термінів
Головнокомандувач повідомив про збільшення строку базової загальновійськової підготовки (БЗВП) до 51 дня. Додатково передбачена фахова підготовка та адаптаційний період безпосередньо у підрозділах.
За словами Головнокомандувача, якісна підготовка персоналу є критичною, і цей процес не повинен стояти на місці. Сирський наголосив на необхідності “розвиватись і рухатись уперед” у питаннях підготовки під час щомісячної наради, присвяченої підвищенню її якості. Це включає в себе комплекс заходів:
- Мобілізація та рекрутинг: Активне залучення нових кадрів.
- Нові контракти: Укладання нових військових контрактів.
- Постійний розвиток: Забезпечення якісної підготовки, яка відповідає сучасним вимогам.
Аудит навчальних центрів та робота з адаптацією
Під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки було заслухано доповіді щодо нарощування якості підготовки, розвитку БЗВП у бойових бригадах та посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах.
Особлива увага була приділена питанню первинної адаптації новачків, оскільки саме на початку проходження БЗВП фіксується значна частина самовільного залишення частин (СЗЧ). Було відзначено важливість реалізації комплексної програми з адаптації.
За результатами проведеного аудиту, командування має відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП та чітко бачить лідерів, на яких мають рівнятись інші.
Безпека та перенесення навчань
З метою підвищення безпеки та ефективності, продовжується робота з перенесення підготовки та навчання подалі від фронту. Зокрема, армійські корпуси закріплюються за полігонами в центрі та на заході України.
Водночас Сирський розкритикував незадовільний стан забезпечення безпеки на деяких об’єктах. Він наголосив, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень.
“Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права”, — підкреслив Головнокомандувач, віддавши необхідні розпорядження для виправлення ситуації.
