В Україні посилять мобілізацію: подробиці

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на необхідності посилення мобілізаційних зусиль та підвищення якості підготовки військовослужбовців. За його словами, в умовах продовження наступу ворога, ключова точка докладання зусиль – це люди, а не техніка, інформує Завтра.UA.

“Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію. Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка”, — зазначив Олександр Сирський.

Якісна підготовка та збільшення термінів

Головнокомандувач повідомив про збільшення строку базової загальновійськової підготовки (БЗВП) до 51 дня. Додатково передбачена фахова підготовка та адаптаційний період безпосередньо у підрозділах.

За словами Головнокомандувача, якісна підготовка персоналу є критичною, і цей процес не повинен стояти на місці. Сирський наголосив на необхідності “розвиватись і рухатись уперед” у питаннях підготовки під час щомісячної наради, присвяченої підвищенню її якості. Це включає в себе комплекс заходів:

Мобілізація та рекрутинг: Активне залучення нових кадрів.

Активне залучення нових кадрів. Нові контракти: Укладання нових військових контрактів.

Укладання нових військових контрактів. Постійний розвиток: Забезпечення якісної підготовки, яка відповідає сучасним вимогам.

Аудит навчальних центрів та робота з адаптацією

Під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки було заслухано доповіді щодо нарощування якості підготовки, розвитку БЗВП у бойових бригадах та посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах.

Особлива увага була приділена питанню первинної адаптації новачків, оскільки саме на початку проходження БЗВП фіксується значна частина самовільного залишення частин (СЗЧ). Було відзначено важливість реалізації комплексної програми з адаптації.

За результатами проведеного аудиту, командування має відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП та чітко бачить лідерів, на яких мають рівнятись інші.

Безпека та перенесення навчань

З метою підвищення безпеки та ефективності, продовжується робота з перенесення підготовки та навчання подалі від фронту. Зокрема, армійські корпуси закріплюються за полігонами в центрі та на заході України.

Водночас Сирський розкритикував незадовільний стан забезпечення безпеки на деяких об’єктах. Він наголосив, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень.

“Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права”, — підкреслив Головнокомандувач, віддавши необхідні розпорядження для виправлення ситуації.

