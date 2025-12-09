У партнера екс-чиновника ДПЗКУ Андрія Задираки, який переховується в Греції, знайшли “бізнес в росії” – ЗМІ

Обвинувачений у шахрайстві за розкрадання земельного фонду однієї з громад Житомирської області колишній топчиновник Державної продовольчої зернової корпорації Андрій Задирака має серед бізнес-партнерів власника діючого підприємства на окупованій території, зареєстрованого за законодавством держави-агресора. Про це пише видання Коротко.Про .

“Один із його ключових партнерів Олександр Кураков має бізнес в Луганську, зареєстрований за російськими законами після початку повномасштабного вторгнення росії. Сам Задирака починав карʼєру в компанії, якою володіли росіяни, а її основною діяльністю було вивезення українського зерна до росії”, – йдеться в статті.

Екс-чиновника звинувачують у шахрайстві з метою “відродження” колгоспу “Морозівський” задля отримання в незаконне користування землі Малинської територіальної громади вартістю у понад 600 млн грн. Зараз землі повернули громаді, а сам ексчиновник переховується в Греції, про що повідомляв під час судових засідань з обрання йому заочно запобіжного заходу, нагадує видання. Аналогічні провадження відкрито і щодо низки інших схем із “відродженням” колгоспів в різних куточках Житомирської області, які провертав бізнес-партнер Задираки Олександр Шептій.

Утім, журналісти виявили, що Задирака може загрожувати не лише шахрайством в особливо великих розмірах, але й співпрацею з колаборантами. Мова про Олександра Куракова, з яким у Задираки є спільна компанія – ТОВ “Агропаладіум – Плюс”. Він же представляє інтереси Задираки в таких активах, як “Каширська зернова компанія”, “БСК Агро” та “Поліська аграрна група”.

А ще у Куракова є мажоритарна частка в ТОВ “Агромонтажник”, зареєстрованому на тимчасово окупованій території Луганської області в селищі Дзержинського. Сфера діяльності – оренда і управління власною нерухомістю. Перереєстрацію за російськими законами було здійснено в жовтні 2022 року після ухвалення кремлем рішення про “прийняття” Луганської області до складу росії. І оскільки частка Куракова становить 84%. Компанією керує російський громадянин Георгій Ільюшин (ІПН 614502168039), а одним зі співвласників є інший російський громадянин – Павло Воронов (ІПН 940200759081).

“Агромонтажник” був зареєстрований за українським законодавством, а перереєстрація відбулась після так званих “референдумів про приєднання до росії”. Згідно з фінансовими даними тільки за 2024 рік фірма “Агромонтажник” заплатила в бюджет держави-агресора сотні тисяч рублів.

Журналісти наголошують, що не виключено, що саме Кураков знайшов для Задираки ще одного партнера з Луганщини – фермера з Попасної Віктора Шпиталенка. На Шпиталенка буквально кілька тижнів тому переписали ТОВ “Агро Інвест Лугини”, яка має в управлінні понад 3300 земельних ділянок на кілька тисяч гектарів. Раніше цією компанією формально володів Іван Логвинюк, тесть Задираки.Фактичне управління бізнесом “Агро Інвест Лугини” після приходу Шпиталенка залишилось за родиною Задираки.

Автори відзначають, що щільну співпрацю із колаборантами підтримують також юридичні “радники” Задираки: частиною активів втіклого ексчиновника управляють його тесть Іван Логвиненко (бенефіціар ТОВ “Агро Інвест Лугини”, “Острозька зернова компанія”, “Лугинська зернова компанія”), а також родина юристів Дармограй: адвокатка Тетяна Дармограй керує земельним банком, її чоловік – колишній суддя Ємільчинського райсуду Іван Дармограй – забезпечує “правову підтримку”, у тому числі в місцевих судових та силових органах, а їхня дочка Дарина Матвієнко (Дармограй) представляє інтереси компаній в земельних спорах в судах. До їхнього кола входять також найкраща подруга Тетяни — державний реєстратор Ірина Демʼянчук та її дочка Ольга Омелянчук.

“Діяльність Олександра Куракова та Андрія Задираки сьогодні повинна підпадати під санкції статей 111-1 (колабораційна діяльність), 110-2 (фінансування зміни територіального устрою – в тому числі через сплату податків), 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція за цими статтями – до 12 років позбавлення волі. Причому на такі вироки можуть «розраховувати» не лише Задирака і Кураков, але і його адвокатсько-судівське крило бізнесу – родина Дармограй, які всі разом тихо сприяють розведенню «руського міра» в серці Житомирщини. І це уже не просто шахрайство, через яке Задирака зараз переховується в Греції”, – йдеться в матеріалі.