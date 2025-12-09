Власники мережі магазинів “відмили” 20 мільйонів через схему “дроблення бізнесу”

Власники великої мережі з 24 магазинів, що спеціалізуються на продажу заморожених напівфабрикатів у Чернівецькій області, потрапили під пильну увагу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ). Слідство встановило, що замість чесної сплати податків, організатори розробили та застосовували складну корупційну схему, відому як “дроблення бізнесу”. Метою цього механізму було ухилення від виконання податкових зобов’язань на суму, яка вже перевищила 20 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA. Ця сума кваліфікується як особливо великий розмір збитків, завданих державі.

Корупційний механізм: як “дробили” бізнес

Слідство встановило, що власники мережі, яка налічує 24 магазини відомої франшизи, діяли за попередньою змовою. Вони повністю контролювали весь ланцюжок — від виробництва продукції до її продажу кінцевому споживачу.

Основний механізм ухилення полягав у використанні понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) ІІ групи. Власники, які самі були платниками єдиного податку ІІІ групи, формально “розподіляли” між цими ФОПами обсяги реалізації, аби штучно мінімізувати податкові зобов’язання.

Таке цинічне зловживання спрощеною системою оподаткування дозволило фігурантам:

Уникнути переходу на загальну систему оподаткування.

Ухилитися від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Уникнути сплати вищих ставок податку на доходи фізичних осіб.

“Конверти” для працівників та легалізація злочинних коштів

Окрім ухилення від сплати податків з доходів бізнесу, встановлено також факти грубого порушення прав найманих працівників та фінансового законодавства. Частина заробітної плати виплачувалася співробітникам неофіційно, готівкою, “у конвертах”. Це дозволило організаторам схеми не сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та військовий збір.

Під час обшуків детективи БЕБ зафіксували спроби легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів. Йдеться про придбання рухомого та нерухомого майна, яке, ймовірно, було оформлене на підставних осіб або компанії для приховування злочинного походження прибутків.

Триває розслідування та розширення кваліфікації

Наразі досудове розслідування ведеться за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах).

Проте, враховуючи наявність організованої групи, приховування доходів працівників та відмивання грошей, розглядається питання про додаткову кваліфікацію дій фігурантів за такими статтями КК України:

ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою).

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Оперативний супровід справи здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво забезпечує Чернівецька обласна прокуратура.

