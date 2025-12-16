Соцвиплати під мікроскопом: мільйони отримувачів ризикують втратити пільги

Для призначення або підтвердження права на субсидії та пільги можливі перевірки умов життя домогосподарств.Про це попередили в Пенсійному фонді України. Йдеться про оформлення акта обстеження матеріально-побутових умов або фактичного місця проживання особи, інформує Завтра.UA.

Такі перевірки проводять не масово, а у визначених законодавством випадках, коли у держави виникають сумніви щодо права на допомогу.

Підстави для візиту соціальних інспекторів

У ПФУ пояснили, що контроль можливий, якщо:

фактично у помешканні проживає менше людей, ніж зареєстровано або задекларовано;

у житлі відкрито кілька розділених особових рахунків;

потрібно підтвердити, що житло не здається в оренду;

для опалення використовуються побутові електроприлади;

виникають інші обставини, що можуть впливати на розмір або право на субсидію чи пільгу.

Саме в таких випадках може бути складений акт обстеження — він стає підставою для рішення щодо призначення або відмови у виплатах.

Перевірки не лише для субсидій

Акти обстеження можуть оформлювати й при призначенні інших видів державної допомоги, зокрема:

щомісячної допомоги особам, які доглядають за людьми з інвалідністю I–II групи внаслідок психічних розладів;

виплат одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям — для підтвердження, що житло не передано в оренду;

окремих видів соціальної підтримки, де важливе фактичне місце проживання.

Соціальна підтримка — серед головних пріоритетів бюджету

У Міністерстві фінансів наголошують: соціальні видатки у держбюджеті-2026 — другі за обсягом після оборони. Загальна сума на соціальну підтримку становитиме 468,5 млрд грн, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Акцент — на допомозі людям, які постраждали через війну, втратили роботу або доходи, а також на підтримці пенсіонерів, сімей з дітьми, ВПО та осіб з інвалідністю.

Пенсії та прожитковий мінімум зростуть

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум збільшиться на 9,9% — до 3209 грн, а для непрацездатних осіб — до 2595 грн. Це означає:

мінімальна пенсія зросте з 2361 до 2595 грн;

максимальна пенсія (10 прожиткових мінімумів) — до 25 950 грн.

На фінансування Пенсійного фонду у 2026 році закладено 251,3 млрд грн, що дозволить виплачувати пенсії та всі надбавки вчасно і в повному обсязі. Також із 1 березня традиційно відбудеться індексація пенсій.

Дитячі виплати та субсидії залишаються

У бюджеті-2026 передбачено:

50 000 грн одноразової допомоги при народженні дитини;

до 7 000 грн щомісяця на догляд за дитиною до року;

нову програму «єЯсла» — до 8 000 грн на дитину віком 1–3 роки;

42,3 млрд грн — на субсидії та допомогу з оплати ЖКП (для близько 2,7 млн домогосподарств).

Що це означає для отримувачів

Держава зберігає і навіть розширює соціальну підтримку, але водночас посилює контроль за її адресністю. Тож тим, хто отримує субсидії або пільги, варто бути готовими підтвердити реальні умови проживання, аби не втратити право на допомогу.

