Російська економіка наближається до критичної межі, яка може призвести до її серйозного збою у 2026 році. Попри заяви про перевагу на полі бою, економісти вказують на те, що позиції Кремля слабші, ніж будь-коли, про це пише видання The Washington Post. Основною причиною є вичерпання готівкових резервів та позикових коштів, які використовувалися для фінансування чотирирічного циклу величезних військових витрат, інформує Завтра.UA.

Криза нафтового сектору та бюджетний дефіцит

Нові санкції США, запроваджені у жовтні проти нафтових гігантів Роснефть та Лукойл, значно посилили тиск на енергетичний сектор. Росія змушена продавати нафту суміші Urals за ціною близько 35 доларів за барель, що суттєво менше за 69 доларів, закладених у бюджеті на 2025 рік. За даними аналітиків, доходи від нафти та газу в грудні можуть впасти на 49 відсотків порівняно з минулим роком. Крейг Кеннеді з Гарвардського університету зазначає, що нафтовидобувна галузь поступово сповзає до кризи, а дефіцит бюджету лише поглиблюватиметься на тлі рекордних військових витрат, які вже сягнули 149 мільярдів доларів за перші три квартали цього року.

Загроза банківської кризи та безнадійні борги

Економісти попереджають про можливу системну банківську кризу вже до жовтня наступного року. Високі відсоткові ставки, які Центральний банк РФ змушений тримати на рівні понад 20 відсотків для боротьби з інфляцією, зупинили інвестиції та почали поглинати прибутки компаній. Особливу небезпеку становить кредитування оборонного сектору, яке становить майже чверть усіх корпоративних позик і є непрозорим. Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін уже попередив, що багато підприємств опинилися в переддефолтній ситуації через неможливість обслуговувати борги.

Соціальні проблеми та затримки заробітних плат

Економічний тиск почав впливати на повсякденне життя росіян. Споживачі почали затягувати паски, скорочуючи витрати на одяг, товари для дому та охорону здоров’я. Крім того, по всій країні фіксуються випадки масових затримок зарплат. Наприклад, у Нижньому Тагілі та Ульяновській області робітники звернулися до Слідчого комітету через невиплати протягом двох місяців. За даними Росстату, сума невиплаченої заробітної плати у жовтні зросла майже втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Особливо критична ситуація спостерігається у вугільних та металургійних регіонах, таких як Кузбас, де десятки підприємств припинили роботу або перебувають у критичному стані.

Перспективи та стійкість режиму

Попри накопичення пошкоджень під капотом російської економічної системи, експерти поки не очікують, що це миттєво призведе до соціальних заворушень або зміни політичного курсу Путіна. Проте фахівці порівнюють поточний стан економіки з автомобілем, двигун якого перегрівся на холостому ходу. Наступний рік може стати першим справді складним періодом для Кремля, оскільки ресурси для підтримки військової машини стрімко вичерпуються.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що спецпосланець Кремля Дмитрієв прибув до США, щоб зупинити фінансовий крах Путіна.