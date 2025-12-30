Корупційний вузол в енергетиці: викрито схему розкрадання електроенергії на 168 мільйонів гривень в Укренерго

Офіс Генерального прокурора викрив масштабну корупційну оборудку, учасники якої привласнили електроенергію на колосальну суму. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у створенні схеми незаконного заволодіння ресурсами ПрАТ НЕК Укренерго без проведення розрахунків. За оцінками слідства, такі корупційні дії коштували державному підприємству понад 168 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

Механізм безоплатного привласнення енергоресурсів

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору на постачання електрики з підконтрольною фірмою. При цьому вони заздалегідь не мали наміру платити за спожиті обсяги. Електропостачальник не купував енергію законним шляхом, а отримував її через так звані небаланси, сформовані оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за ці ресурси не здійснювалися. Таким чином було незаконно відпущено понад 82 тисячі МВт·год енергії.

Корупційне сприяння з боку посадовця Укренерго

Ключову роль у реалізації схеми відіграла відповідальна посадова особа ПрАТ НЕК Укренерго. Маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку, посадовець умисно не вживав заходів реагування до порушника, які передбачені законодавством. Такі дії кваліфіковано як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи. Це свідоме ігнорування обов’язків дозволило приватній структурі збагачуватися за рахунок державних ресурсів, що призвело до тяжких наслідків для енергетичної системи.

Підозри та результати слідчих дій

Наразі директору комерційного підприємства та колишньому керівнику електропостачальника інкриміновано привласнення коштів за статтею 191 Кримінального кодексу України. Посадовцю Укренерго повідомлено про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили чорнові записи та документи, які мають доказове значення для справи.

Раніше стало відомо про гучний корупційний скандал: Ексглава «Укренерго» та львівський бізнесмен підозрюються у шахрайстві на десятки мільйонів гривень.