Удари по гаманцю війни: українські дрони та Storm Shadow обвалили доходи Путіна до історичного мінімуму

У грудні 2025 року інтенсивність українських атак на російську енергетичну інфраструктуру досягла найвищого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє видання Bloomberg, протягом останнього місяця було атаковано рекордну кількість об’єктів, а географія цілей значно розширилася, інформує Завтра.UA.

Згідно з аналізом публічних даних обох сторін, у грудні зафіксовано щонайменше 24 успішні атаки. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, нафтові танкери, морська інфраструктура та ключові трубопроводи. Це створює додатковий критичний тиск на російський експорт, який вже перебуває під впливом міжнародних санкцій.

Рекордна кількість атак та нові цілі

Особливістю грудневої кампанії стало посилення ударів по морських об’єктах. Зокрема, під ударом неодноразово опинялися нафтогазові родовища компанії Лукойл у Каспійському морі. Також було атаковано порти Тамань та Ростов у Чорному морі, де внаслідок влучань зафіксовано пожежі на танкерах. Україна продовжує системно працювати над виведенням з ладу російського тіньового флоту, який Москва використовує для обходу обмежень.

Використання західного озброєння та удари по НПЗ

Важливим етапом грудневих операцій стало розширення арсеналу засобів ураження. За даними Генерального штабу ЗСУ, для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод Україна вперше застосувала крилаті ракети Storm Shadow. Паралельно з цим дрони-камікадзе продовжують регулярно вражати паливні заводи в глибокому тилу росії.

Економічні наслідки для бюджету агресора

Постійні атаки безпосередньо впливають на фінансову стабільність країни-агресора. Потік нафтодоларів, які є головним джерелом фінансування війни, поступово скорочується. Очікується, що за підсумками року частка доходів від нафти і газу в російському бюджеті впаде до 23%, що стане рекордно низьким показником за останні роки.

Контекст воєнних дій та дипломатії

Посилення ударів по російському тилу відбувається на тлі триваючих обстрілів української цивільної інфраструктури, через які тисячі людей залишаються без тепла та світла під час морозів.

Водночас на міжнародній арені спостерігається дипломатична активність, пов’язана з ініціативами Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту. Попри заяви про прогрес, ситуація залишається напруженою: Володимир Путін вже заявив про намір переглянути переговорну позицію росії, а реальні бойові дії лише масштабуються.

Раніше стало відомо про кінець газової ери: Росія втратила європейський ринок і відкотилася на 50 років назад.