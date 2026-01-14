30 млн рублів податків на армію агресора: на Житомирщині колишній чиновник  Андрій Задирака працює з російським бізнесом – ЗМІ

Партнери колишнього топ-чиновника Державної продовольчої зернової корпорації Андрія Задираки, який зараз займається аграрним бізнесом в Житомирській області, активно ведуть бізнес в росії, сплачують податки до бюджету держави-агресора, а також є співзасновниками бізнес-обʼєднання, яке підтримує окупаційну владу на території так званої “Луганської народної республіки”. Про це йдеться в публікації видання Коротко.Про.

Андрій Задирака переховується від українського правосуддя в Греції, оскільки в суді слухають справу про його причетність до шахрайської схеми з виведення з-під контролю міської громади Малина понад 1,5 тис га земель вартістю понад 600 млн грн. За організацію схеми Задираці загрожує до 12 років вʼязниці.

В цей же час Задирака активно веде бізнес із компаніями та підприємцями, які мають прямі звʼязки з окупаційною владою в Луганській області. Зокрема, йдеться про родину фермерів Оденчук з Луганщини.

За даними YouControl, до групи компаній родини Оденчуків входить понад десяток фірм сільськогосподарського спрямування в Луганській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській областях. Тепер вони хочуть розширити свій вплив на Житомирщину.

Щонайменше три компанії в російському бізнес-реєстрі – ООО “Десть” (російський податковий номер 9404001038), ООО “Приволье” (9404006646), а КФХ (“крестьянское фермерское хозяйство”) “Приволье. Дак” (9404006710) є “дзеркалами” українських фірм Оденчуків. В усіх трьох випадках засновником вказаний Оденчук Дмитро Олексійович з російським ІПН 312344394506. В свою чергу, КФХ “Приволье. Дак” в 2025 році виступило співзасновником Регіонального обʼєднання роботодавців “Союз промисловців та підприємців Луганської народної республіки” (ИНН 9403029714). Це регіональне обʼєднання, що сприяє бізнесу після “приєднання” “ЛНР” до росії внаслідок незаконного референдуму у 2022 році. Так само співзасновником Союзу виступило ТОВ “Агропромышленная компания” (ИНН 9404001912), яка належить Олексієві Оденчуку – брату Дмитра.

ТОВ “Приволье” тільки за 2024 рік заплатило в бюджет країни-агресорки понад 33 млн рублів. податків. Компанія брата Олексія принесла російській держказні 3 млн рублів.

Також в “реєстраційних документах” вказано, що ООО “Десть” було раніше засновником ТОВ “Белокуракинский” (ИНН 9404000475), компанії, серед видів діяльності якої вказано сільськогосподарські напрямки. В українській компанії з відповідними реєстраційними даними окрім компанії Оденчука “Десть”, в 2017-2018 роках в перелік бенефіціарів “Белокуракинского” увійшов такий собі Захаров Сергій Юрійович. Він був засновником луганської місцевої ячейки організації “Русское наследие”, членом ради Луганської обласної організації Партії регіонів.

Журналісти відзначають, що на порталі “Русский век”, який курується МЗС росії, свого часу було опубліковано матеріал, згідно з яким представники саме луганського “Русского наслєдія” увійшли до ВКСОРС (“Всеукраинский Координационный Совет организаций российских соотечественников”). Мережа “Россотрудничества” – спеціальної урядової організації із підтримки звʼязків зі співвітчизниками – курується в росії Службою зовнішньої розвідки, а керівники “русских домов” (центрів культури, де гуртуються “соотечественники” за кордоном), часто є співробітниками СЗР, писало кілька років тому у широкій розвідці видання Texty.

Оденчука вважають повʼязаним із Віктором Шпиталенком – також підприємцем з Луганщини, засновником ФГ “Віктор”, на якого нещодавно перереєтрували активи Задираки в ТОВ “Агро Інвест Лугини” з понад 3300 земельних ділянок в управлінні (формально володів тесть Задираки Іван Логвинюк). Також з Логвинюком Шпиталенко заснував “Острозьку аграрну компанію”.

Компанія Шпиталенка – ФГ “Віктор” (30053491), яка є одним із партнерів Задираки, разом із компанією Оденчуків “Агрофірма Привілля” (31844498) ще в 2010 році заснували на Луганщині “Асоціацію товаровиробників сільськогосподарської продукції Луганщини “Солард” (37057267). Крім того, ФГ “Віктор” та “Привілля” разом були співзасновниками в Києві ТДВ «СК „АГРОПОЛІС“» (38451237) – спеціалізованої страхової компанії зі страхування аграрних ризиків (зараз перебуває в стані припинення).

Раніше також повідомлялось, що “містком” між Шпиталенком і Задиракою став бізнес-партнер останнього Олександр Кураков. Журналісти виявили, що вже після початку повномасштабного вторгнення Кураков перереєстував один зі своїх луганських бізнесів – ТОВ “Агромонтажник” – за законами країни-агресорки. У Задираки з ним є спільна компанія – ТОВ “Агропаладіум – Плюс”. Він же представляє інтереси Задираки в таких активах, як “Каширська зернова компанія”, “БСК Агро” та “Поліська аграрна група”. У ЗМІ Куракова називали колишнім топменеджером Павла Бабіча. Зараз це ще один агропідприємець на Житомирщині, який також повʼязаний із росією – він розвиває бізнес на кошти “олігарха зі “списку Кремля” Данила Хачатурова, ексвласника санкціонованої США компанії “Росгосстрах”. Через це він також може стати фігурантами справи про колабораціонізм. Раніше і сам Бабіч був представником в Україні “Росгосстраха”, а його агрофірма “Провагроінвест” раніше називалась Страхова компанія “Провідна”.