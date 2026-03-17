Справа про шахрайство Андрія Задираки – суд перевів слухання про земельну аферу на 660 млн грн в закритий режим – ЗМІ

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області закрив для громадськості доступ до розгляду справи про шахрайство у особливо великих розмірах, внаслідок якого в незаконний спосіб було вилучено 1,3 тис га землі в Малинському районі. Про це йдеться в публікації видання kp.ua. Ключовий фігурант справи – колишній топ-чиновник Державної продовольчої зернової корпорації Андрій Задирака – зараз перебуває в Греції, звідки включався в судове засідання онлайн. Попри відкритість засідань для громадськості і відсутність державних таємниць, під час засідання 10 березня суддя заборонила відеофіксацію журналістам, які прибули для зйомок матеріалу про розгляд справи, йдеться в матеріалі.

Видання нагадує, що провадження №62023000000000193 щодо шахрайства із землями Малинської територіальної громади відкрили ще в березні 2023 року. Слідчі Державного бюро розслідувань зʼясували, що в 2019 році Андрій Задирака та його спільники вирішили заволодіти 47 земельними ділянками загальною площею близько 625 га, що раніше належали розформованому ще в середині 2000-х сільгоспкооперативу “Морозівський” в Малинському районі Житомирської області.

“10.03.2023 Задираці письмово повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, а також низці інших злочинів, за які йому “світить” 12 років вʼязниці. Проте на допит він так і не зʼявився, бо з липня 2022 перебував в Греції. Слідчі виявили, що Задирака користувався нотаріальними послугами в українському консульстві в Салоніках, а державний кордон за незрозумілих підстав перетнув на молдовській ділянці. Уже за тиждень після оголошення підозри екс-чиновника ДПЗКУ оголосили в міжнародний розшук”, – сказано в матеріалі.

Паралельно з кримінальним процесом прокуратура ініціювала повернення самих ділянок під юрисдикцію громади через господарський процес. Завдяки остаточному рішенню Верховного суду, сукупно було повернуто 50 ділянок на 1350 га сукупною вартістю понад 660 млн грн.

До суду в Коростені справу передали після того, як судді в Овручі та в Народичах взяли самовідвід, що зробило формування колегій неможливим. Адвокати Задираки спробували протиснути через суд скасування арешту на його майно – декілька квартир, автомобілів, земельних ділянок. Проте це рішення скасувати не вдалось. Натомість корпоративні права СВК “Морозівський”, ТОВ “Морозівський-земля”, ТОВ “Агропаладіум-Плюс”, ТОВ “Хочинське”, ТОВ “Хмільник-Агро”, СТОВ “Полісся”, ТОВ “Острозька зернова компанія”, до яких має відношення Задирака, досі значаться за ним в реєстрах.

Видання відзначає, що через три роки після оголошення підозри, 10 березня 2026 року відбулося перше повноцінне засідання в справі, коли сторони мали б почати висувати аргументи, зокрема, сторона обвинувачення мала озвучувати докази вини Задираки та його спільників. “Натомість суддя ухвалила рішення, що відеофіксація та присутність журналістів в залі задля інформування громади про перебіг судового розгляду є небажаними”, – йдеться в статті.

“На тлі численних розслідувань не лише про справу “Морозовського”, але й про пряму причетність бізнес-партнерів Задираки до бізнесу не просто з росіянами на окупованих територіях Луганської області, які сплатили 30 млн рублів податків в російський бюджет, а з наближеними до російської розвідки пропагандистами, до інших рейдерських захоплень земель на Житомирщині за аналогічними схемами, закриття судового розгляду для громадськості є щонайменше суперечливим рішенням”, – вважають автори. На їх думку, таке рішення грає на руку Задираці, оскільки дозволяє по суті затягувати слухання. Крім того, Задирака уже почав активний розпродаж активів та, ймовірно, виведення коштів на свої рахунки за кордоном.

“Оскільки справедливий вирок у кримінальній справі про шахрайство, зловживання впливом і розкрадання майна територіальної громади фактично може бути дороговказом для розслідування й інших схем та зловживань Задираки, вкрай важливо здійснювати розгляд такої справи відкрито. Це дасть можливість громадськості мати доступ і до фактів з матеріалів слідства, і до аргументів сторони захисту, навіть попри те, що сам обвинувачений за невстановлених обставин втік до Греції”, – йдеться в матеріалі.