ЗМІ розповіли, чому не відбулося судове засідання звинуваченого в шахрайстві фермера Андрія Задираки, який завдав збитків державі на 600 млн грн.

16 грудня у Коростенському міськрайонному суді Житомирської області мало відбутися чергове засідання щодо шахрайської схеми, організованої колишнім топ-менеджером Державної продовольчої зернової корпорації Андрієм Задиракою. Разом зі спільниками він вивів з власності Малинськоі громади майже 1,5 тис. га кооперативу “Морозівський” рекордною оціночною вартістю у понад 600 млн грн. Про це йдеться у матеріалі видання Коротко.Про.

Крім того, нещодавно ЗМІ виявили, що Задирака співпрацює із відвертими російськими колаборантами: у одного з його найближчих бізнес-партнерів було виявлено компанію, зареєстровану “за законами” росії і терористичного угруповання “Луганська Народна республіка.

“Наділи, викрадені Задиракою, Малинській громаді повернули у вересні 2024 року через господарський процес. Але от до самого Задираки, якому ще навесні 2023 року (!) в кримінальному провадженні оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах (покарання передбачає до 12 років вʼязниці) справедливість поки не дісталась”, – йдеться в статті. Через постійні затягування судового розгляду справи, йому навіть досі не обрали запобіжний захід. “Невідомим чином під час воєнного стану 48-річний військовозобовʼязаний Задирака перетнув кордон України і осів в Греції: українські правоохоронні органи зафіксували нотаріальні дії, які він вчиняв у консульстві в Салоніках, про що прямо вказано в судових документах. Звідти ж він включався в судові засідання онлайн”, – додає видання.

Видання відзначає, що у Малинській громаді за останні кілька років правоохоронні органи оприлюднили із десяток повідомлень про викриття схем рейдерських захоплень земель громади через “відродження” колгоспів із фіктивними директорами, на яких переписуються сотні гектарів родючих поліських земель. “Схема проста: шахраї знаходять колгосп, на якому колись було записано кілька сот гектарів землі. Скасовують рішення про його ліквідацію (знаходячи підставного директора), фіктивно “відроджують” підприємство, ухвалюють рішення про передачу всієї землі (яка перебуває у власності територіальної громади) у власність спеціально створеному ТОВ. Все це відбувається за сприяння місцевих реєстраторів та чиновників держземкадастру за мовчазної згоди міської влади”, йдеться в матеріалі.

Наприклад, поліція Житомирщини повідомляла про 1400 га в Малинській громаді вартістю 12,5 млн грн., які вивів із земель запасу підприємливий киянин. Паралельно він завдав збитків на 17,5 млн. грн. в сусідній Чоповицькій громаді за такою ж схемою. В іншій схемі зловмисники вивели з володіння громади 550 га на 23 млн грн. Про розкриття схеми і повернення земель неодноразово заявляли в обласній прокуратурі. Восени 2024 року заявили про повернення 680 га, в лютому 2025 – ще про 670 га. У вересні 2025 – повернули додатково 570 га. Загалом, за даними прокуратури, вже заявлено 19 позовів про витребування 9500 га.

Журналісти зазначають, що ігнорування міською радою засідання у справі про шахрайство на 600 млн грн. може в очах відповідно мотивованого судді поставити під сумнів аргументи прокуратури щодо нанесення збитків громаді, оскільки сама громада очевидно не проявляє зацікавленості у притягненні шахрая до відповідальності. Проте навряд чи Андрій Задирака зможе вийти сухим з води, адже справа набула неабиякого розголосу. Притягнення його до кримінальної відповідальності подасть недвозначний сигнал і іншим учасникам схем по всьому Коростенському району і зокрема Малинській громаді, що загарбання земель громадян буде жорстко каратися законом у будь-якому разі”, – сказано в матеріалі.