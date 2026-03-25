Наступний після Жеваго – медіа прогнозують, що за кордоном знайдуть і ексвласника “Дельта банку” Лагуна

Ексвласник збанкрутілого “Дельта банку” Микола Лагун має бути наступним, кого знайдуть за кордоном та допитають в якості підозрюваного правоохоронними органами. Прецедент з Костянтином Жеваго, якому вручили підозру у Франції та допитали в статусі підозрюваного, показав, що це можливий хід подій. Про це пише видання “Коротко.Про”.

Журналісти відзначають, що правоохоронцям вперше вдалось “дотягнутися” до олігарха такого рівня за кордоном. Захист Жеваго і він сам у коментарях для ЗМІ зазначили, що йдеться не про нову підозру, а про ту, що була підготовлена Державним бюро розслідувань ще у 2024 році. Тобто де-факто новим був виключно факт допиту за кордоном. Журналісти відзначають, що ситуації Жеваго і Лагуна досить подібні, відтак наступним, кого знайдуть за кордоном має бути ексвласник “Дельта Банку”, який переховується від українського правосуддя в Австрії.

“Загальна сума збитків, завданих Лагуном, оцінюється у понад 1,5 млрд доларів. Це в сто разів більше, ніж сума, через яку вручили підозру Жеваго. Тільки Фонд гарантування вкладів судиться з ексбанкіром і його оточенням за суму збитків у понад 23 млрд грн”, – йдеться в статті.

Як і Жеваго, Лагуна оголосили в міжнародний розшук саме у справах, що стосуються розкрадання коштів рефінансування. Спочатку Жеваго “наздогнала” одна з перших підозр, підготовлених ще в 2019 році – на її підставі його затримали правоохоронні органи Франції у 2022 році, згодом суд його звільнив під заставу, а в екстрадиції було відмовлено. В травні 2024 року ДБР оголосило Жеваго нову підозру, запит в екстрадиції знову відхилили. У березні 2026 підприємцеві вручили саме цей документ.

Натомість Лагуну підозру щодо розтрати коштів НБУ через фіктивні кредити на 1 млрд грн вручали ще в Україні, в його маєтку після обшуку. Тоді суд ухвалив рішення залишати Лагуна під домашнім арештом. Він покинув Україну за незʼясованих обставин уже під час повномасштабного вторгнення, у 2022 році, і тепер проживає у Відні. В міжнародному розшуку ексбанкір з жовтня 2024 року. Його місце перебування правоохоронним органам відоме: Лагун сам заявляв про нього під час судових процесів, в які включається онлайн, проживання у Австрії підтверджували і його адвокати.

“Проте ані про звернення щодо Лагуна по міжнародну правову допомогу, ані про офіційні запити про екстрадицію його з цієї країни публічно невідомо. Як показує практика з Жеваго, “при бажанні” навіть заборона місцевого суду не є перешкодою для правоохоронців, щоб звертатися по екстрадицію повторно”, – йдеться в матеріалі.

Крім того, обоє підприємців перебувають під санкціями України за співпрацю з країною-агресором Росією. Жеваго закидали його тісні звʼязки з Росією, зокрема, з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим. Крім того, підконтрольна Жеваго група компаній “Ferrexpo” могла співпрацювати з РФ. “Причиною санкцій для Лагуна стали, його російський паспорт, звʼязки із “правою рукою” путіна і переговірником з економічних питань в США Кірілом Дмітрієвим, його активи, що працюють на окупованих територіях і сплачують податки до російського бюджету, фінансуючи армію агресора. У Лагуна та його близьких є російські паспорти, тож його “запасний аеродром” – це росія. В той час як Жеваго знаходиться в росії під санкціями з 2018 року”, – йдеться в статті.

Видання відзначає, що для Жеваго санкції і кримінальне переслідування стали суттєвим ударом по статкам: десятки його підприємств, включаючи Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, передано до АРМА, АвтоКраз передали в тимчасове управління Міноборони. В серпні 2025 року Високий суд Англії заморозив активи Жеваго за кордоном. “Із Лагуном, збитки від діяльності якого кратно перевищують епізоди, що їх закидають Жеваго – такого не сталось. Численні публікації ЗМІ про земельні латифундії ексвласника Дельта банку в Івано-Франківській та Київській областях, іншу нерухомість та активи – призводять лише до того, що Лагун встигає переоформити частину бізнесу на “фунтів”, а частину продати. При тому, що підстави для заморожування активів через суд в Лондоні, були і залишаються цілком реалістичними”, – додають журналісти.

Натомість, судячи з усього, пошук активів здійснила група компаній Фокстрот, що в 2024 році відсудила у Лагуна понад $117 млн. На одні тільки юридичні послуги ексвласник “Дельти” витратив понад $2 млн. Натомість в Україні він неодноразово намагався виставити себе “голим як церковна миша” і оголосити про особисте банкрутство як фізособи, щоб списати з себе не менш як 6 млрд грн боргів за особистими поруками за кредитами “Дельти” перед державними банками.