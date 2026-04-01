У спортивно-торгово-розважальному центрі Spartak стартував масштабний благодійний захід, який поєднує в собі експозицію артефактів з передової та важливий збір коштів для Збройних Сил України. Головна мета події — зібрати 150 тисяч гривень. Усі залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю терміналів Starlink та потужних зарядних станцій для захисників із 53-ї окремої механізованої бригади (ОМБр).

“Ми чудово розуміємо, наскільки критично важливо забезпечувати військових безперебійним зв’язком та надійними джерелами живлення на фронті. Соціально відповідальний бізнес має системно та максимально сприяти подібним ініціативам”, — зазначає керівниця СТРЦ Spartak Роксолана Пиртко.

Експозиція пропонує відвідувачам на власні очі побачити реалії сучасних бойових дій. Центральним елементом виставки став привезений з фронту пошкоджений трофейний автомобіль виду пікап. Навколо нього розміщено десятки справжніх військових артефактів: відстріляні гільзи, залишки ракет та ворожих літачків, РПГ, ударні FPV-дрони, а також тубуси від різноманітного озброєння, зокрема від переносних протитанкових комплексів NLAW.

Окрім візуальної частини, подбали і про культурну складову заходу. Для підтримки духу та привернення додаткової уваги до збору перед гостями центру виступатимуть музиканти Максим Войтюк та Назар Малиновський.

“Такі експозиції виконують дуже важливу функцію: вони не лише допомагають акумулювати фінансові ресурси для нашої армії, але й наочно, без прикрас, нагадують кожному в тилу про ціну нашої свободи”, — додала Роксолана Пиртко.

Кожен відвідувач СТРЦ Spartak має змогу наживо оглянути виставку, послухати виступи артистів та долучитися до підтримки 53-ї ОМБр. Збір триватиме до досягнення цілі у 150 тисяч гривень.