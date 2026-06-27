В Україні прогнозують спеку до +38° та локальні дощі

Люди на вулиці в спеку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 28 червня буде небезпечною через різке погіршення атмосферних умов в частині країни, а саме екстремельну спеку до +38 °C. Загалом практично по всій території України денна температура перевищить 30 °С, і тільки в північних регіонах, наприклад, на Сумщині та Чернігівщині температура вдень коливатиметься від 27 до 29 °С. Найспекотніше буде в західній частині України, куди прийде гаряче повітря з Африки

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентра на 28 червня

На всій території країни вдень у неділю, 28 червня, повітря прогріється від +27 на сході та півночі до +38 °C на Львівщині.

Прогноз погоди в Україні на 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у неділю в Україні майже всюди буде спека, але десь очікуються і дощі.

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Карта атмосферного фронту. Фото: Наталка Діденко/Facebook

“Дощі завтра більш ймовірні у східній частині України плюс Черкащина, Дніпро з районами, Полтавщина та Запоріжжя”, — повідомила Наталка Діденко.

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Попередження для мешканців столиці

У Києві та прилеглих районах 28 та 29 червня погода також буде спекотною. Вдень стовпчики піднімуться до +32…+34 °C.

“Сильніша спека потриває у Києві від 28 червня до 1 липня, а вже з 2–го липня температура повітря врівноважиться до комфортної літньої“, — повідомила Наталка Діденко.

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Раніше Новини.LIVE писали, що найближчими днями в Україні пануватиме сильна спека до +40 °C. Причиною є гаряче повітря. Воно надходитиме в Україну з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи.

Також ми писали, що у липні та серпні синоптики навпаки прогнозують фактично типове літо в Україні. Очікується, що спека буде помірною та чергуватиметься з сильними зливами та градом.