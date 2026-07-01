Бензин і дизель за стандартами ЄС: що відбувається на ринку пального в Україні (фото)

Зміни на ринку пального в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські водії стикнулися з вагомим нововведенням на початку липня. Набув чинності закон про обов’язкове додавання рідкого біопалива та використання нових позначень бензину/дизелю на АЗС. Ми розібралися, до яких змін варто приготуватися нашим громадянам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що змінилося для водіїв в Україні з 1 липня 2026 року.

Нові правила на ринку пального

Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту” набув чинності 30 червня. Він імплементує європейські стандарти щодо додавання в бензин і дизель високооктанового етилового спирту — біоетанолу.

Нові правила передбачають продаж пального зі вмістом цього компоненту не менше 7%. На АЗС повинні з’явитися спеціальні позначення замість звичних для українців марок А-95 та А-92. Наприклад, Е10 означає, що бензин містить до 10% етилового спирту, В7 вказує на максимальну частку 7% у дизелі.

Чи зміниться вартість пального

Враховуючи нововведення, в українських водіїв може виникнути побоювання стосовно дорожчання пального. Однак експерти ринку сходяться на думці, що запровадження європейського стандарту ніяк не вплине на ціни, адже закупівельна вартість ресурсу не залежить від відсотка біоетанолу.

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“Ми чекаємо далі на зниження ціни, оскільки на світовому ринку вартість нафтопродуктів і нафти поки що тримається на досить низькому рівні. Тобто пальне на українських АЗС теж буде поступово дешевшати”, — зазначив паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE.

Так само не варто боятися негативного впливу на автомобільні двигуни. Експерт Сергій Куюн в ефірі Новини.LIVE розповів, що частка біоетанолу до 10% не здатна призвести до збоїв у роботі транспорту чи проблемно позначитися на експлуатаційних характеристиках.

Чи побачили водії зміни на АЗС

Вже відсьогодні, 1 липня, українські АЗС повинні реалізувати нові вимоги та проінформувати водіїв про частку високооктанового етилового спирту в пальному. Для цього на АЗС мають з’явитися позначення Е5, Е10 та В7. Однак журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, відвідавши кілька заправних станцій у Києві, рідко бачив втілення нововведення в життя.

Позначення пального на АЗС України. Фото: Новини.LIVE

Позначення пального на АЗС України. Фото: Новини.LIVE

Позначення пального на АЗС України. Фото: Новини.LIVE

Позначення пального на АЗС України. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Зокрема на таблоїді WOG не зникли позначки ДП (дизельне пальне) та А-95, однак біля них прописали текст “Євро5”. Так само на колонках маленькими літерами вказали Е5 та Е10, що свідчить про додавання біоетанолу в пальне.

Тобто фактично для водіїв мало що зміниться, окрім додаткового тексту на колонці з потрібним бензином. Україна і раніше продавала пальне з біокомпонентами, просто це не було масовим явищем. Нові вимоги не створять навантаження на компанії через потребу переобладнання резервуарів для зберігання бензину, а ціни залишаться на поточному рівні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що зміниться для деяких українців у Польщі з 1 липня. Біженці втратять право на безплатне поселення в центрах колективного розміщення (OZZ). Йдеться про жінок із дітьми старше року і пенсіонерів, які отримують місцеві виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери в Україні можуть безплатно користуватися приміськими електричками та комунальним транспортом. Однак знижки на квитки в поїздах далекого сполучення не передбачені станом на 2026 рік.