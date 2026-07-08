Рибалкам загрожують штрафи не лише біля водойм: за що можуть покарати у 2026 році

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Автор Микола Завтрогляд


Рибалкам загрожують штрафи не лише біля водойм: за що можуть покарати у 2026 році

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