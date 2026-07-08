Обстріл Києва 8 липня — в столиці загинули троє людей

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Автор Микола Завтрогляд

Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки в столиці загинули троє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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