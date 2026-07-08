Обстріл Києва 8 липня — в столиці загинули троє людей Новини 8 Липня, 2026 Оновлено: 8 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки в столиці загинули троє людей. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. Новина доповнюється… Читайте також: поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини ІІІ група інвалідності: які знижки та пільги пропонує держава у липні 2026 року Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026 Новини Рибалкам загрожують штрафи не лише біля водойм: за що можуть покарати у 2026 році Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026 Новини В Україні оновили правила підключення резервних котелень: що зміниться для споживачів Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026 Новини Обстріл Києва 8 липня — дрон впав біля газорозподільної станції Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026 Ще новини Новини ІІІ група інвалідності: які знижки та пільги пропонує держава у липні 2026 року Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026 Новини Рибалкам загрожують штрафи не лише біля водойм: за що можуть покарати у 2026 році Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026 Новини В Україні оновили правила підключення резервних котелень: що зміниться для споживачів Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026 Новини Обстріл Києва 8 липня — дрон впав біля газорозподільної станції Микола Завтрогляд - 8 Липня, 2026