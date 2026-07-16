Посвідчення заповіту у 2026 році: в Мін’юсті пояснили, коли до процесу потрібно залучати свідків

Дівчина складає заповіт. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Заповіт — це документ, у якому людина визначає, кому перейде її майно після смерті. Його складають лише письмово із зазначенням дати та місця, а посвідчує документ нотаріус або інша уповноважена законом особа. До цього процесу також можуть залучати свідків.

Про те, в яких випадках заповіт повинен посвідчуватись при свідках, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

В яких випадках для посвідчення заповіту залучають свідків

У більшості випадків свідки під час посвідчення заповіту не потрібні. Їх можуть запросити за бажанням самого заповідача або у випадках, передбачених законом.

Обов’язкова присутність щонайменше двох свідків потрібна, якщо людина через стан здоров’я не може самостійно прочитати текст заповіту. Також свідки необхідні, коли документ посвідчує не нотаріус, а інша уповноважена особа, наприклад:

капітан судна;

головний або черговий лікар;

командир військової частини;

начальник установи виконання покарань;

інші посадові особи, визначені законодавством.

Під час посвідчення заповіту свідки повинні вголос оголосити його текст і поставити власні підписи. До документа також вносять їхні особисті дані: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, адресу проживання та реквізити документа, що посвідчує особу.

Читайте також:

Хто не може бути свідком при посвідченні заповіту

Свідком може бути лише повнолітня людина з повною цивільною дієздатністю. Водночас закон забороняє бути свідками нотаріусу або особі, яка посвідчує заповіт, спадкоємцям, зазначеним у документі, їхнім близьким родичам і членам сім’ї, а також людям, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

Усі, хто бере участь у посвідченні заповіту, зобов’язані зберігати його таємницю. До відкриття спадщини вони не мають права повідомляти про факт складання заповіту, його зміст, зміни чи скасування.

Якщо йдеться про секретний заповіт, нотаріус у присутності двох свідків та зацікавлених осіб складає протокол, до якого повністю вноситься текст документа.

Раніше Новини.LIVE писали, що інколи буває, що людина, яка мала успадкувати майно, помирає ще до відкриття спадщини. Тоді її частка не зникає. У таких випадках застосовують механізм представлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що якщо ви успадкували квартиру чи будинок, одразу продати або подарувати їх не вийде. Спочатку потрібно отримати свідоцтво про право на спадщину. Саме воно підтверджує, що ви офіційно стали власником нерухомості.