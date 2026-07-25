ТОП-10 найнадійніших моделей BMW з пробігом

BMW X3 2022 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного автомобіля преміумкласу часто перетворюється на лотерею через високу вартість обслуговування. Проте нові дослідження показали, що баварська BMW очолила список найнадійніших німецьких брендів. Окремі моделі та роки випуску демонструють високу витривалість та мінімальну кількість поломок. Експерти виділили десять найкращих варіантів, які можна сміливо купувати на вторинному ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Вдалі седани

Серед легкових моделей лідирує шосте покоління BMW третьої серії в кузові F30, особливо після оновлення 2016 року. Саме тоді з’явилися нові надійні двигуни серії B, зокрема 2-літровий 4-циліндровий B48 для версії 330i та 3-літровий 6-циліндровий B58 для 340i. Для тривалої експлуатації також чудово підійде сьома генерація третьої серії в кузові G20 2022 року випуску. Вона отримала новий вигнутий дисплей у салоні та найвищі оцінки задоволеності від власників.

Великий седан BMW п’ятої серії в кузові G30 2021 року пропонує максимальне розмаїття силових агрегатів. Для збереження спокою та гаманця радять відмовитися від потужних варіантів V8 на користь перевірених модифікацій 530i або 540i. Також за можливості краще обирати простіший задній привід, що суттєво зменшить витрати на планове обслуговування складної трансмісії.

Стильні купе

Компактне 2-дверне купе BMW другої серії в кузові F22 2016 року випуску закриває нішу класичних спортивних машин марки. Завдяки переходу на мотори серії B воно повністю позбулося дитячих хвороб попередніх років. Автомобіль дарує чисті емоції від керування без постійного очікування раптових технічних збоїв під капотом.

Читайте також:

Сучасне купе BMW четвертої серії в кузові G22 2022 року випуску демонструє ідеальний баланс ефективності. Двигуни цієї лінійки отримали стандартну м’яку гібридну систему на 48 В, яка покращила відгук на педаль газу. Цей кузов випускається у варіантах звичайного купе, 4-дверного Gran Coupe та кабріолета, що додає практичності для щоденного використання.

Витривалі кросовери

Друге покоління кросовера BMW X3 в кузові F25 2016 року вважається однією з найміцніших машин у своєму класі. Під капотом працюють бензинові мотори серії N, серед яких виділяється економна четвірка N20 із витратою близько 9,8 л/100 км та потужна шістка N55, яка споживає приблизно 11 л/100 км. Моделі BMW G01 X3 наступної генерації 2021, 2022 та 2023 років закріпила цей успіх, ставши еталоном надійності серед кросоверів. Особливо виділяється модель 2022 року версії M40i потужністю 382 к.с., яка отримала максимальну оцінку п’ять з п’яти за довговічність.

Середньорозмірний кросовер BMW X5 в кузові G05 2023 року випуску очолює список автомобільних тестів як один із найкращих зразків. Модифікація xDrive40i з турбованим рядним шестициліндровим двигуном є пріоритетною для купівлі з пробігом. Ця машина отримала унікальний подвійний ідеальний бал за безпроблемність та комфорт під час повсякденного використання, випередивши багатьох конкурентів.

Раніше Новини.LIVE писали про найнадійніші двигуни BMW на вживаних автомобілях. Певна частина старих моторів демонструє неймовірну витривалість, тоді як деякі сучасні розробки називають еталонними ще під час виробництва.

Також читайте про три найкращі універсали для сімей з великим багажем. За результатами тестів лідерами сегмента стали німецькі автомобілі з електричними та дизельними двигунами.