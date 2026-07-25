У церкві в Калуші знайшли австро-угорські монети XIX століття

Знайдені монети під час ремонту. Фото: Суспільне Івано-Франківськ / Дмитро Ткач

У храмі Святого Миколая, що в місті Калуш на Івано-Франківщині, під час проведення ремонтних робіт знайшли унікальні історичні артефакти. Серед знахідок — австро-угорські нікелеві монети кінця XIX століття, які понад 100 років пролежали під дерев’яною підлогою церкви.

Про знахідку розповіла парафія храму у Facebook та Суспільному, повідомляють Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Парафії св. Миколая у Facebook

Таємниця згнилого мішечка — як знайшли монети

Знахідку виявили робітники ще наприкінці червня. Спочатку на старий тканинний мішечок навіть не звернули уваги, оскільки він виявився порожнім. Проте згодом з’ясувалося, що тканина зітліла від часу, а самі монети розсипалися в ґрунт під підлогою.

Більшість знахідки становлять австро-угорські нікелеві філери кінця XIX століття. Водночас серед них виявили по одній німецькій та польській монеті, а також монету Російської імперії, датовану 1873 роком.

Чоловік шукає монети. Фото: Парафія св. Миколая / Facebook

Військова облігація та майбутній музей у церкві

Це вже не перша цінна знахідка у калуському храмі. Понад рік тому під час реставраційних робіт за старовинною іконою Ісуса Пантократора священнослужителі випадково виявили військову облігацію Австро-Угорщини 1916 року. За оцінками колекціонерів, ринкова вартість такої облігації становить близько 40 тисяч гривень, однак продавати її парафія категорично відмовилася.

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Військова облігація Австро-Угорщини. Фото: Суспільне Івано-Франківськ / Дмитро Ткач

Продавати знайдені монети також не планують. Усі артефакти залишать у святині для наступних поколінь.

Після повного завершення реставрації та наведення ладу в храмі Святого Миколая обіцяють облаштувати спеціальний музейний куточок, де експонуватимуть усі знайдені під час ремонтів історичні речі.

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У співавторстві з Веронікою Придюк