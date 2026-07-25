ТЦК заборонять вимикати бодікамери під час мобілізації: що зміниться

Працівники ТЦК затримують чоловіка, військовий з ручкою та папером. Фото: Суспільне Чернігів, Черкаський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони готує зміни до правил використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП. Під час мобілізаційних заходів їм планують заборонити вимикати камери, а фото- і відеозаписи зобов’яжуть зберігати протягом 90 календарних днів. Такі зміни розробляють після рекомендацій Тимчасової слідчої комісії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву народного депутата України Олексія Гончаренка у суботу, 25 липня.

ТЦК зобов’яжуть не вимикати бодікамери під час мобілізаційних заходів

За словами парламентаря Олексія Гончаренка, Міністерство оборони надало відповідь на рекомендації Тимчасової слідчої комісії щодо використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП та вже готує реалізацію низки рішень.

Зокрема, ТЦК планують зобов’язати зберігати фото- та відеоматеріали з бодікамер протягом 90 календарних днів. Крім того, військовослужбовцям заборонять вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів у будівлях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також на прилеглій до них території.

Гончаренко зазначив, що питання використання бодікамер неодноразово порушували під час засідань Тимчасової слідчої комісії. За його словами, члени ТСК не раз стикалися з випадками, коли під час перевірки з’ясовувалося, що у груп оповіщення не було бодікамер, у приміщеннях ТЦК їх вимикали, а записи з камер були видалені.

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“Міноборони дало відповідь на рекомендації ТСК щодо використання бодікамер військовослужбовцями та готує реалізацію наступних рішень: зобов’язати ТЦК зберігати фотоматеріали та відеозаписи з камер протягом 90 календарних днів; заборонити вимкнення бодікамер під час мобілізаційних заходів у будівлях ТЦК та СП та на прилеглій території.

Тепер завдяки рішенням Тимчасової слідчої комісії це питання буде врегульовано, і в нашій країні буде менше бусифікації, катувань наших громадян та інших жахіть, які майже кожного засідання розглядаються на ТСК”, — написав Гончаренко.

Скриншот повідомлення Гончаренка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут заявив, що в Україні збільшують кількість груп оповіщення ТЦК для виконання встановлених планів мобілізації. За його словами, через необхідність виконувати показники система спонукає шукати способи формального виконання плану. Водночас Чмут наголосив, що мобілізацію слід реформувати, зробивши акцент не на кількості, а на якості комплектування війська.

Новини.LIVE також писали, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що всі матеріали щодо можливих порушень працівників ТЦК, передані його офісом правоохоронцям у 2026 році, стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. За його словами, у частині справ працівникам ТЦК вже повідомили про підозру, а деяких фігурантів взяли під варту.