Яєчня з помідорами та сиром: швидкий сніданок на сковороді за 5 хвилин

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Автор Микола Завтрогляд

Яйця з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться швидкого, поживного й ароматного сніданку, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Готується всього за кілька хвилин, а завдяки овочам і сиру страва виходить яскравою, соковитою та апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 3 шт.;
  • яйця — 5 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • твердий сир — 3 ст. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • цукор — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л. або до смаку;
  • кріп — за бажанням.
рецепт яєчні з помідорами
Яйця з помідорами та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори нарізати кубиками. На розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажити помідори разом із подрібненим часником.
  2. Додати нарізаний солодкий перець, обсмажити кілька хвилин, потім приправити сіллю, цукром і чорним перцем. 
  3. Посипати двома столовими ложками натертого сиру.
  4. Зробити у овочевій масі п’ять заглиблень і обережно вбити яйця.
  5. Злегка посолити та посипати сиром, що залишився.
  6. Накрити сковороду кришкою й готувати приблизно 5 хвилин, доки білки повністю не схопляться. 
  7. Перед подачею посипати подрібненим кропом і подавати зі свіжим хлібом.

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