17 тонн вкраденого палива: викрито масштабну корупційну схему в ЗСУ

Правоохорнці ДБР викрили черговий випадок корупції у прифронтовій зоні, повідомивши про підозру командиру військової частини на Донеччині та його спільнику. Користуючись службовим становищем, посадовці організували системне розкрадання палива, незаконно привласнивши, за оцінками слідства, понад 17 тонн пально-мастильних матеріалів, що мали забезпечувати потреби підрозділу, інформує Завтра.UA.

Механізм незаконного збагачення та регулярні махінації

Організатором корупційної схеми виявився командир військової частини, який залучив до злочинної діяльності свого підлеглого. Схема діяла протягом травня – жовтня 2025 року. Фігуранти налагодили процес так, що майже кожні десять днів проводилося неправомірне списання дизельного пального та бензину. При цьому вони систематично подавали запити на отримання нових партій паливно-мастильних матеріалів, виправдовуючи це потребами виконання бойових завдань на фронті.

Логістика та обсяги привласненого майна

Викрадене у держави пальне ділки вивозили на територію Запорізької області. Встановлено, що за кілька місяців такої діяльності зловмисники встигли привласнити понад 17 тонн бензину та дизельного пального. Така корупційна активність не лише завдала фінансових збитків державі, а й ставила під загрозу належне забезпечення підрозділу ресурсами.

Затримання та результати обшуків

Діяльність військовослужбовців була задокументована працівниками Бюро безпосередньо під час чергового розвантаження списаного пального. У результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили важливу службову документацію, яка підтверджує фіктивні операції, а також 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину. Наразі тривають слідчі дії, відібрано необхідні зразки та вилучено інші речові докази, які будуть використані у суді.

