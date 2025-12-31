Мільярдні обороти в тіні: викрито масштабну схему ухилення від податків на нафтопродуктах

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало масштабні махінації під час торгівлі нафтопродуктами, інформує Завтра.UA. Через корупційні маніпуляції з податковою звітністю та нелегальний обіг пального державний бюджет втратив сотні мільйонів гривень.

Механізм роботи тіньового ринку та фіктивний документообіг

За даними слідства, протягом 2024 року група осіб використовувала мережу фіктивних підприємств для створення підроблених документів. Через ці структури оформлювався продаж дизельного пального, метанолу та інших підакцизних товарів. Насправді ж продукція реалізовувалася поза фіскальним контролем, а отримані прибутки не відображалися у звітності.

Своєю чергою, підприємства реального сектору економіки використовували ці фіктивні операції для маніпуляцій із податковою звітністю. Вносячи неправдиві дані про нібито закупівлю пального, компанії штучно завищували власний податковий кредит. Це дозволяло їм мінімізувати суму податку на додану вартість, яку необхідно було сплатити до бюджету.

Мільярдні заниження бази оподаткування та наслідки для держави

Аналіз фінансових операцій показав, що внаслідок таких дій базу оподаткування було безпідставно занижено на 1,92 млрд грн. Через реалізацію цієї корупційної схеми державний бюджет недоотримав понад 380 млн грн податку на додану вартість за період 2024–2025 років.

Правова кваліфікація та хід судового розгляду

Наразі правоохоронці вже завершили роботу над частиною матеріалів: один обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту інкримінують порушення за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Щодо решти учасників злочинної групи триває досудове розслідування. Слідчі готують повідомлення про підозру іншим причетним особам. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше стало відомо про рятувальника-мільйонера: як розкрадання державного пального забезпечило чиновнику люксове життя.