Мільярдний дерибан у Мінрегіоні: як топпосадовці обікрали киян на гектари землі

НАБУ і САП завершили розслідування справи, у якій фігурує колишній віцепрем’єр-міністр та ексголова Міністерства розвитку громад та територій України. Разом із ним підозру отримали ще п’ятеро осіб, інформує Завтра.UA. Слідство встановило, що посадовці зловживали службовим становищем для отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Схема із заниженням вартості землі на 1 мільярд гривень

За даними детективів, столичний забудовник ініціював схему для отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу. Для реалізації плану він залучив очільника Мінрегіону, державного секретаря міністерства, радника міністра та директорку державного підприємства.

Ділянку передали держпідприємству, яке згодом уклало інвестиційні договори з обраною будівельною компанією. За умовами угод, держава мала отримати частку квартир у новобудові. Проте, щоб мінімізувати зобов’язання забудовника, вартість землі та розташованих на ній будівель оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову. Як наслідок, сума недоотриманої державою нерухомості перевищила 1 мільярд гривень. Вчасний арешт ділянки за клопотанням НАБУ і САП запобіг остаточному завданню цих збитків.

Квартири за безцінь як винагорода для міністра

В обмін на сприяння в реалізації оборудки забудовник надав міністру та його оточенню суттєві знижки на нерухомість у вже готових житлових комплексах. Квадратні метри продавалися за ціною від 1 тисячі до 8 тисяч гривень, тоді як мінімальна ринкова вартість становила близько 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди у вигляді такої знижки склала понад 14,5 мільйонів гривень. Наразі на більшість незаконно придбаних квартир накладено арешт.

Зв’язок із кримінальною пральнею та незаконне збагачення

Це не єдиний епізод, у якому підозрюють колишнього урядовця. Паралельно триває розслідування щодо його незаконного збагачення. Слідство з’ясувало, що ексміністр відвідував так звану пральню — центр легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Цю організацію контролював керівник злочинного угруповання, діяльність якого правоохоронці викрили у листопаді поточного року.

Нагадаймо, раніше топпосадовці Мінрегіону були викриті на масштабній корупції: держава недоотримала понад 1 млрд грн.