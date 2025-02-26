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На Курщині російські війська розстріляли полонених захисників: реакція Лубінця

Росіяни не вперше вбивають полонених українців фото з відкритих джерел Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій щодо чергового злочину окупантів У соцмережах з’явилося відео з […]

Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році

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Уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я фото з відкритих джерел За словами […]