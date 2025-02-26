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На Курщині російські війська розстріляли полонених захисників: реакція Лубінця
- Микола Завтрогляд
- 11 Листопада, 2024
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Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році
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