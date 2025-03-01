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Зеленський пообіцяв кадрові рішення на тлі проблем з доступністю ліків
Український лідер анонсував розгляд нових питань на засіданні РНБО фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент чекає від Міністерства охорони здоров’я рішень, які дозволять зробити більш доступним захист […]
Або НАТО, або ядерна зброя? Зеленський пояснив, що мав на увазі
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Президент України Володимир заявив, що Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю фото: Офіс президента України Президент Зеленський відреагував на галас, який спровокувала […]