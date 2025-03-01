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Гроші в обмін на покору. Мая Санду погодилась на угоду з Москвою
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
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«Молдова провалила євроінтеграцію», – пише політичний експерт Володимир Цибулько. На його думку, формальний позитивний результат референдуму нічого по суті не змінює, а результати першого туру […]
Міністр оборони отримав нових заступників
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