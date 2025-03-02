Мирні переговори — США не даватимуть Україні гроші без прагнення до миру

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Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США – WP
США неодноразово наголошували, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння фото з відкритих джерел Україна публічно не підтримує зниження […]
Чому Путіну вигідні перемовини? Заява Зеленського
- Микола Завтрогляд
- 16 Листопада, 2024
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Зеленський висловився про перемовини з Росією фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Зеленський: Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському […]
Родина Сергія Тищенка та мер Коростеня Москаленко допомагають олігарху-втікачу Наумцю обійти санкції та врятувати активи
- Микола Завтрогляд
- 13 Лютого, 2025
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Український бізнесмен Сергій Тищенко, який зараз перебуває в СІЗО у справі про «нафтопродукти Курченка», допомагає олігарху-втікачу Ігорю Наумцю врятувати його бізнес і активи в Україні. […]