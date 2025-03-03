Пов'язані новини
Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на «Мексиканську Америку»
Шейнбаум продемонструвала карту світу XVII століття, на якій Північна Америка позначена як Мексиканська Америка фото: AFP Президентка Мексики відреагувала на намір Трампа перейменувати Мексиканську затоку […]
Режим Асада протягом багатьох років катував громадян у вʼязницях: реакція Зеленського
Режим Асада знущався із громадян у катівнях, зазначив Зеленський фото з відкритих джерел Зеленський: Лише Путін і Асад заслуговують опинитися у в’язниці Режим Башара Асада […]
Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги
- Микола Завтрогляд
- 29 Листопада, 2024
- 0
Зеленський переконаний, шо Путін програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз скриншот відео Зеленський: Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, […]