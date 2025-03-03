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Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на «Мексиканську Америку»

  • 9 Січня, 2025
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Режим Асада протягом багатьох років катував громадян у вʼязницях: реакція Зеленського

  • 10 Грудня, 2024
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Режим Асада знущався із громадян у катівнях, зазначив Зеленський фото з відкритих джерел Зеленський: Лише Путін і Асад заслуговують опинитися у в’язниці Режим Башара Асада […]

Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги

Зеленський переконаний, шо Путін програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз скриншот відео Зеленський: Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, […]