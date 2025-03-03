Зустріч із Трампом — Зеленський висловився про причини та наслідки скандалу

Пов'язані новини
Запрошення в НАТО має бути надане всій території України – президент
Зеленський наголосив, що керівництво країни розуміє, що Україна не стане членом НАТО, поки перебуватиме у стані війни скриншот відео Зеленський: «Ми знаємо, що під час […]
Тривожний прогноз президента. Нардеп пояснив, чому не можна зволікати з Планом перемоги
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
- 0
Богдан Яременко вважає, що ресурси України вже вичерпані фото з відкритих джерел «Ми бачимо свої слабкості, їх бачать наші вороги» У промові Зеленського прозвучали тривожні […]
МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
- 0
Речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal скриншот відео Георгій Тихий: «Ми не бачимо сенсу надавати їм більшої ваги та […]