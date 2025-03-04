Пов'язані новини

Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

Про збільшення допомоги Україні оголосив прем’єр-міністр Норвегії під час зустрічі із лідерами парламентських партій фото з відкритих джерел «Це важливий сигнал для України, яка переживає […]

Загроза російського удару. У якому режимі працює Офіс президента

фото: Укрінформ Никифоров розповів, як сьогодні працює Офіс президента Офіс президента працює у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки. Про це повідомив речник Володимира […]