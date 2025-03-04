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Зеленський сказав, хто у 2022 році мав стати президентом України за ультиматумом Путіна
Як відомо, Віктора Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за підозрою у державній зраді колаж: glavcom.ua «Вони […]
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
- Микола Завтрогляд
- 28 Листопада, 2024
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Про збільшення допомоги Україні оголосив прем’єр-міністр Норвегії під час зустрічі із лідерами парламентських партій фото з відкритих джерел «Це важливий сигнал для України, яка переживає […]
Загроза російського удару. У якому режимі працює Офіс президента
- Микола Завтрогляд
- 22 Листопада, 2024
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фото: Укрінформ Никифоров розповів, як сьогодні працює Офіс президента Офіс президента працює у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки. Про це повідомив речник Володимира […]