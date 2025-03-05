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Обрання українців в керівні органи партійних структур європейських партій – можливість впливати на європейську політику уже зсередини Україні потрібно готувати свій кадровий ресурс в європейські […]

Президент призначив нового командувача Сухопутних військ

Михайло Драпатий фото з відкритих джерел Зеленський нагадав, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил Новим командувачем Сухопутних […]

Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році

  • 6 Січня, 2025
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Уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я фото з відкритих джерел За словами […]