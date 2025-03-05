Пов'язані новини
Євгенія Кравчук: На виборах до Європарламенту партії брали у списки кандидатів з українськими паспортами
- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
- 0
Обрання українців в керівні органи партійних структур європейських партій – можливість впливати на європейську політику уже зсередини Україні потрібно готувати свій кадровий ресурс в європейські […]
Президент призначив нового командувача Сухопутних військ
- Микола Завтрогляд
- 29 Листопада, 2024
- 0
Михайло Драпатий фото з відкритих джерел Зеленський нагадав, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил Новим командувачем Сухопутних […]
Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році
Уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я фото з відкритих джерел За словами […]