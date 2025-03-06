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Трамп надасть Тайваню велику партію озброєнь? Подробиці від Financial Times

Тайвань вирішив купувати зброю у США фото із відкритих джерел Тайвань веде з командою новообраного президента США Дональда Трампа перемовини про придбання пакетів озброєнь  Влада […]

Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на «Мексиканську Америку»

  • 9 Січня, 2025
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Шейнбаум продемонструвала карту світу XVII століття, на якій Північна Америка позначена як Мексиканська Америка фото: AFP Президентка Мексики відреагувала на намір Трампа перейменувати Мексиканську затоку […]