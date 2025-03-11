Перемовини про мир – 5 поступок, на які підуть Україна та США у Саудівській Аравії

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НАБУ тепер користується послугами громадян РФ?
- Микола Завтрогляд
- 2 Січня, 2025
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Після перетворення на філіал ОПУ, НАБУ реально деградує, і це не новина. Показники розслідувань малюються з повітря, наші браві борці з корупцію не займаються реальними […]
Зеленський вручив військовим і родичам загиблих зірки Героїв
Президент наголосив, що саме завдяки таким героям Україна є серед майже 200 незалежних держав світу Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами та рідними […]
Стало відомо, хто з депутатів дев’ятого скликання найчастіше прогулював засідання в Раді
Найбільший відсоток прогульників серед представників колишньої фракції ОПЗЖ фото з відкритих джерел 23 народні депутати чинного скликання Ради пропустили понад 50% голосувань Рейтинг прогульників за […]