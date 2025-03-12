куди подівся спецпредставник Кіт Келлог

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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача
- Микола Завтрогляд
- 30 Листопада, 2024
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Бригадний генерал Олександр Потій увійшов до складу Ставки верховного головнокомандувача фото: Держспецзв’язку Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, ввівши до неї голову Державної […]
Зеленський повідомив, коли відбудуться вибори в Україні
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
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фото: Офіс президента України Зеленський: «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім проведе і справедливі вибори» Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у […]