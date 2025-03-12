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Київ домігся екстрадиції підозрюваної в корупції
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
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САП і НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії очільниці приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України […]
Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією
Президентка Молдови приїхала до Києва у день народження Зеленського фото: скріншот із відео Президент поки що не може чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу […]
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