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Київ домігся екстрадиції підозрюваної в корупції

САП і НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії очільниці приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України […]

Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди

  • 6 Лютого, 2025
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Глава України Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі фото: president.gov.ua/Офіс президента Велика Британія є одним із ключових партнерів України Президент […]