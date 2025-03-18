Кулеба поділився тверезим поглядом на Трампа

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Одеського нотаріуса Журавля запідозрили в махінаціях з нерухомістю і зв’язках з рф – Femida
- Микола Завтрогляд
- 24 Січня, 2025
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Професійний юрист чи «чорний реєстратор» на службі підсанкційного бізнесу? Приватний нотаріус з Одеси – Микола Володимирович Журавель – потрапив до поля зору журналістів через підозри […]
Маркарова прокоментувала заяву Келлога про вибори в Україні
За словами дипломатки, посольство України в США займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа фото з відкритих джерел Спецпредставник Трампа заявляв, що США хочуть, […]
У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра оборони Умєрова
- Микола Завтрогляд
- 26 Листопада, 2024
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Нардеп звинуватив Умєрова у зриві виробництва юлєприпасів для ЗСУ фото з відкритих джерел Проєкт постанови №12249 зареєстровано у вівторок, 26 листопада У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови […]