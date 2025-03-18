Розмова Трампа і Путіна — президент США назвав бесіду продуктивною

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Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку
Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді «Повернись живим» фото: Фонд «Повернись живим», Facebook […]
Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться
Зеленський заявив, що Україна повинна мати сильну армію та зброю фото: Telegram/Володимир Зеленський Раніше очільник України заявляв, що російська агресія закінчиться тоді, коли світ реалізує […]
Президент вніс зміни до складу РНБО
Віктор Ляшко у 2003-2010 роках працював в санітарно-епідеміологічній службі в Київській області. Пізніше перейшов до МОЗ, почавши роботу головним спеціалістом, ставши врешті директором департаменту Держсанепідслужби України. […]