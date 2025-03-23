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Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів

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фото з відкритих джерел (ілюстративне) 229 депутатів відправили законопроєкт на повторне друге читання Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут […]

«Громада-фортпост». Уряд запускає проєкт для посилення співпраці між регіонами

  • 31 Січня, 2025
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За словами Шмигаля, підтримати громади-фортпости можна буде через укладання спеціальних угод фото з відкритих джерел Кабмін планує залучити якомога більше тилових громад до підтримки прифронтових […]