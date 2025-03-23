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США не нав’язуватимуть угоду Україні — Келлог
- Микола Завтрогляд
- 17 Лютого, 2025
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Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів
фото з відкритих джерел (ілюстративне) 229 депутатів відправили законопроєкт на повторне друге читання Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут […]
«Громада-фортпост». Уряд запускає проєкт для посилення співпраці між регіонами
За словами Шмигаля, підтримати громади-фортпости можна буде через укладання спеціальних угод фото з відкритих джерел Кабмін планує залучити якомога більше тилових громад до підтримки прифронтових […]