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За словами керівника Центру протидії дезінформації, Сили оборони виконують бойові задачі, які напряму залежать від загальної ситуації на фронті фото: Facebook/Генштаб Інформація про те, що […]