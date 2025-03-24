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ЗСУ повинні тримати Курщину до інавгурації Трампа? Заява Центру протидії дезінформації

  • 4 Грудня, 2024
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За словами керівника Центру протидії дезінформації, Сили оборони виконують бойові задачі, які напряму залежать від загальної ситуації на фронті фото: Facebook/Генштаб Інформація про те, що […]