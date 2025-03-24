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Зеленський привітав українців з Новим роком (відео)
Очільник України стоїть на фоні монумента «Батьківщина-мати», підсвіченого в синьо-жовтий кольори скріншот з відео Новорічне привітання президента з’явилося в мережі У ніч з 31 грудня […]
Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровської області — ISW
- Микола Завтрогляд
- 5 Січня, 2025
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Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ІSW), опублікованому у суботу, 4 січня. За даними, які Zrada Today отримали від українського військового оглядача Костянтина Машовця, […]