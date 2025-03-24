Пов'язані новини

Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровської області — ISW

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ІSW), опублікованому у суботу, 4 січня. За даними, які Zrada Today отримали від українського військового оглядача Костянтина Машовця, […]